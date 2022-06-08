حاتم العراقي يطرح فيديو كليب لأغنيته الجديدة “غير آني”

2022/06/08 | 21:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

طرح الفنان حاتم العراقي​ فيديو كليب لأغنيته الجديدة “غير آني”، وتعاون حاتم في تصوير الكليب مع المخرجة اللبنانية رندلي قديح​، التي إختارت تصوير الكليب في شمال لبنان.

وكشف العراقي عن تفاصيل الأغنية، وقال “أن الاغنية من تأليف الشاعر حازم جابر والحان علي جاسم وتوزيع سرمد عز الدين وإخراج اللبنانية زندلي قديح”.

واضاف ان “العمل فيه دراما غنائية جديدة، وان التصوير جرى في شمال بيروت، واشار الى أن ” الأغنية فيها تفاصيل جديدة تختلف عن التي إعتاد الجمهور أن يراني فيها”.

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