بارزاني يوجه رسالة للقوى العراقية

2022/06/08 | 21:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البلاد تحتاج إلى السلام والتعايش أكثر من أي وقت مضى.

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