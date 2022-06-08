2022/06/08 | 21:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ذي قار… أغلق العشرات من موظفي عقود وزارة الكهرباء في ذي قار، الاربعاء ، شوارع رئيسية في مركز المحافظة إحتجاجا على عدم تثبيتهم ضمن الملاك الدائم.وذكر مراسل وكالة /المعلومة/، ان، موظفي توزيع كهرباء ذي قار، أغلقوا شارع وتقاطع البهو الرئيسيين في مركز مدينة الناصرية.واشار الى ان، هذه الخطوة تأتي إحتجاجا على عدم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متعاقدون يغلقون شوارع رئيسية في ذي قار احتجاجا على عدم تثبيتهم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متعاقدون يغلقون شوارع رئيسية في ذي قار احتجاجا على عدم تثبيتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).