2022/06/08 | 21:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a7l_xfxJmHE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة من جيهان هاشم إلى أهل زوجها) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة من جيهان هاشم إلى أهل زوجها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).