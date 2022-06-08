توب 5: إيران تغلق كاميرات مراقبة منشأة نووية.. وملك الأردن يثير تفاعلا بـ

2022/06/08 | 21:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان إيران غلق كاميرات مراقبة منشأة نووية بعد تحذير من تقدم برنامجها، وتكهنات حول ما قصده ملك الأردن بفيديو متداول، وحادث دهس في برلين، مرورًا بتصريحات وزير الطاقة الإماراتي حول "ضرورة" رفع أسعار الوقود والكهرباء، وصولا إلى اعتذار لاعب غولف أمريكي عن تصريحاته عن سجل السعودية في حقوق الإنسان ومقتل جمال خاشجقي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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