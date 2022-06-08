2022/06/08 | 21:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

إرتفع سعر خام “برنت” في بورصة لندن ICE ليتجاوز 124 دولاراً للبرميل الواحد وللمرة الأولى منذ 9 آذار 2022.

وأفادت وكالة “تاس” الروسية بأن سعر العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم شهر آب/ أغسطس، نما بنسبة 2.99٪ إلى 124.18 دولاراً.

وأشارت إلى أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، تسليم شهر يوليو ارتفع بنسبة 2.94٪ إلى 122.92 دولاراً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى سعر خام “برنت” يتجاوز الـ124 دولاراً) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى سعر خام “برنت” يتجاوز الـ124 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).