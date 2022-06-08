لباس النساء الشرعي و

2022/06/08 | 21:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في مصر، تصريحات منسوبة لشيخ الأزهر جاء فيها أنّ على الفتيات الالتزام باللباس الشرعي تحت طائلة محاسبتهنّ "بقضيّة فجور".

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