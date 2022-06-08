خشان يكشف عزمه الطعن بالأمن الغذائي ويؤكد: فيه مخالفات

2022/06/08 | 21:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب المستقل باسم خشان،

الأربعاء، عزمه الطعن بقانون الأمن

الغذائي الذي صوت عليه البرلمان اليوم،

وفيما أكد وجود مخالفات كثيرة فيه،

اعتبر أن القانون مرر باتفاق سيء جداً.

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