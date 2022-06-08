2022/06/08 | 21:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بادرت العتبة العباسية المقدسة بتقديم

اثاث كامل لاعدادية للبنات في محافظة

كربلاء المقدسة سعيا منها لدعم العملية

التربوية وتقديم افضل الاجواء للملاكات

التدريسية.



وبالمقابل قدمت ادارة

وطالبات اعدادية ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة العباسية تجهز اعدادية مهنية للبنات في كربلاء بالاثاث الخشبي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة العباسية تجهز اعدادية مهنية للبنات في كربلاء بالاثاث الخشبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).