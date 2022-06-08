مضافة لفلول “داعش” في قبضة قوة من الحشد الشعبي

2022/06/08 | 21:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

عثرت قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، على مضافة لفلول “داعش” الإرهابي، وأسلحة متنوعة جنوبي كركوك.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، بأن “جاء ذلك خلال عملية نفذتها القوة استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة، حيث تمكنت القوة من العثور على مضافة لفلول داعش الإرهابي وتفتيشها، فضلا على العثور على أسلحة واعتدة متنوعة”.

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