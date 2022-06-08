خبراء يكشفون علامة رئيسية تشير لارتفاع حاد بمستوى السكر في الدم

2022/06/08 | 22:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويمكن أن يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم مشكلات في العيون.

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