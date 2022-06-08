السيد الصدر يوجه رسالة شكر لنواب الكتلة الصدرية

2022/06/08 | 22:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، رسالة شكر لنواب الكتلة الصدرية.ونقل رئيس الكتلة النائب حسن العذاري بحسابه على موقع فيس بوك رسالة عن السيد الصدر وجهها لنواب الكتلة الصدرية قال فيها "السلام عليكم، لكم مني فائق الشكر والتقدير على إقرار قانوني (تجــريم التطــبيع) وقانون الأمن الغذائي".وختم الصدر رسالته بالقول "وإانها لمواقف مشرفة لنا ولكم".وصوت مجلس النواب اليوم على تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

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