العذاري يكشف فحوى رسالة مقتدى الصدر إلى نواب كتلته

2022/06/08 | 22:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (دام عزه) الى نواب الكتلة الصدرية: السلام عليكم..لكم مني فائق الشكر والتقدير على اقرار قانوني (تجـ*ـريم التطـ*ـبيع) وقانون الامن الغذائي..وانها لمواقف مشرفة لنا ولكم حسن العذاري

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