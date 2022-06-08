ما الذي سرقته موسكو من كييف؟.. لافروف يرد على سؤال صحفي أوكراني

2022/06/08 | 22:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن نوايا روسيا وأهدافها في أوكرانيا "واضحة"، مؤكدًا أن موسكو لا توقف صادرات الحبوب من أوكرانيا.

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