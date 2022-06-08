2022/06/08 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 تريليوناً حجم المبالغ المرصودة والصدر يحذّر من تسلّط الفاسدين توافق سياسي مفاجئ يسبق التصويت على قانون الأمن الغذائي بغداد – قصي منذر اصبح في حكم المؤكد، ان يمرر مجلس النواب مسودة مشروع قانون الأمن الغذائي والتنمية، الذي جرى التصويت عليه امس، بعد سريان توافق مفاجئ بين الكتل السياسية المتصارعة على الاستحقاقات الدستورية.وكان نواب […]

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