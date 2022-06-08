2022/06/08 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد وبكين تستعدّان لتبادل الزمالات والمنح الدراسية بغداد – ساري تحسين اكدت بغداد وبكين ، استعدادهما لتبادل الزمالات والمنح الدراسية ، واقتباس مؤشرات النجاح في التجربة الصينية بشأن تطوير البيئة التنموية الشاملة.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، استقبل السفير الصيني لدى بغداد تسوي وي، والوفد المرافق […]

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