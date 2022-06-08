2022/06/08 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على وكر لداعش والقبض على إرهابي مطلوب إخماد حريق إلتهم مطعماً في دروازة الكاظمية بغداد – ابتهال العربي اخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً نشب في مطعم داخل أزقة باب الدروازة في منطقة الكاظمية.وقال مصدر ان (فرق الاطفاء اضطرت الى مد انابيب اضافية بغية الوصول الى مكان الحادث نظراً لضيق أزمة المنطقة التي وقع […]

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