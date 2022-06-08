2022/06/08 | 22:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة إرهاب كردستان تعلن حصيلة تفجير مسيرة مفخخة في أربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/08 | 22:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة إرهاب كردستان تعلن حصيلة تفجير مسيرة مفخخة في أربيل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة إرهاب كردستان تعلن حصيلة تفجير مسيرة مفخخة في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).