مصر تعلن موعد بدء

2022/06/08 | 22:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصر، الأربعاء عن بدء أولى جلسات الحوار الوطني في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، أي بعد أكثر من شهرين على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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