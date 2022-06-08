 هجوم بطائرة مسيرة يستهدف القنصلية الأميركية في أربيل بالعراق

2022/06/08 | 22:56 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر أمني لرويترز إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف القنصلية الأميركية في مدينة أربيل بشمال العراق، الأربعاء.

وأكد مراسل العربية وقوع انفجار في أربيل.

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ولم ترد على الفور أي تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار جسيمة.

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