الحشد الشعبي يعثر على مضافة واسلحة لداعش جنوب كركوك

2022/06/08 | 22:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… عثرت قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي، الأربعاء، على مضافة واسلحة لـ”داعش” الارهابي جنوب كركوك.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /ألمعلومة/، ان “قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي عثرت على مضافة لفلول داعش الإرهابي واسلحة متنوعة جنوب كركوك”.وأضاف ان “المواد المضبوطة […]

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