متحف اللوفر يعرّف برسامين مجهولين من عصر النهضة البرتغالي 

2022/06/08 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يقيم‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬معرضاً‭ ‬لأبرز‭ ‬رسّامي‭ ‬عصر‭ ‬النهضة‭ ‬البرتغاليين‭ ‬الذين‭ ‬بقوا‭ ‬زمناً‭ ‬طويلاً‭ ‬غير‭ ‬معروفين،‭ ‬يُفتتح‭ ‬الجمعة‭ ‬ويستمر‭ ‬إلى‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬ويضمّ‭ ‬13‭ ‬عملاً‭ ‬كلها‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬ديني‭ ‬رسمت‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭. ‬وكانت‭ ‬لشبونة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الحقبة‭ ‬عاصمة‭ ‬إمبراطورية‭ ‬شاسعة‭ ‬وكانت‭ ‬تالياً‭ […]

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