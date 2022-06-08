ثالث دولة أوربية تقر قانونا لمكافحة هدر الطعام في المتاجر والمطاعم 

2022/06/08 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أقرت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسبانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬هدر‭ ‬الطعام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرض‭ ‬غرامات‭ ‬على‭ ‬المطاعم‭ ‬ومحلات‭ ‬السوبرماركت‭ ‬التي‭ ‬تخزن‭ ‬بقايا‭ ‬الطعام،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬تشريعات‭ ‬قائمة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وإيطاليا‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الغذاء‭ ‬لويس‭ ‬بلاناس‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ “‬هذه‭ ‬أداة‭ ‬قانونية‭ ‬رائدة‭ ‬لمنع‭ ‬التبذير‭” ‬في‭ ‬السلسلة‭ ‬الغذائية،‭ ‬من‭ […]

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