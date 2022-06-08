2022/06/08 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سباق‭ ‬للمراكب‭ ‬الشراعية‭ ‬بهدف‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تراث‭ ‬قديم‭ ‬في‭ ‬الإمارات‮ ‬ ‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تحت‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬الحارقة‭ ‬وبعيدا‭ ‬عن‭ ‬ناطحات‭ ‬السحاب‭ ‬وسيارات‭ ‬الدفع‭ ‬الرباعي‭ ‬الفارهة‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬الصاخبة،‭ ‬يخرج‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬المتحمسين‭ ‬إلى‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬مراكب‭ ‬شراعية‭ ‬تقليدية،‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬تهدف‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬تراث‭ ‬وطني‭ ‬قديم‭.‬ حول‭ ‬جزيرة‭ ‬صير‭ ‬بونعير،‭ ‬وهي‭ ‬جزيرة‭ ‬على‭ […]

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