مقتدى الصدر يخاطب نواب الكتلة بعد إقرار قانون الأمن الغذائي

2022/06/08 | 23:10 - المصدر: قناة التغيير

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رسالة مقتدى الصدر الى نواب الكتلة الصدرية:

“السلام عليكم..



لكم مني فائق الشكر والتقدير على اقرار قانوني (تجــريم التطــبيع) وقانون الامن الغذائي..وانها لمواقف مشرفة لنا ولكم”

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