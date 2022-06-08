2022/06/08 | 23:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصدر يتوعد الفاسدين المتربصين بأموال الأمن الغذائي بغداد -الزمان أقرّ مجلس النواب العراقي الأربعاء قانون «الدعم الطارئ» الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق «الأمن الغذائي»، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية. ويتيح القانون تسديد الديون الناجمة عن الستيراد الغاز لمحطات الكهرباء من ايران […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يقر قانونا ماليا طارئا يتيح تسديد ديونه إلى إيران ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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