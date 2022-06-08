العراق‭ ‬يقر‭ ‬قانونا‭ ‬ماليا طارئا‭ ‬يتيح‭ ‬تسديد‭ ‬ديونه‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬

2022/06/08 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر‭ ‬يتوعد‭ ‬الفاسدين‭ ‬المتربصين‭ ‬بأموال‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ أقرّ‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬الأربعاء‭ ‬قانون‭ ‬‮«‬الدعم‭ ‬الطارئ‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشريع‭ ‬مدفوعات‭ ‬طارئة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬وتحقيق‭ ‬‮«‬الأمن‭ ‬الغذائي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬عدم‭ ‬إقرار‭ ‬موازنة‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬بسبب‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭.‬‮ ‬‭ ‬ويتيح‭ ‬القانون‭ ‬تسديد‭ ‬الديون‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الستيراد‭ ‬الغاز‭ ‬لمحطات‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬ايران‭ […]

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