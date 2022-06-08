الاذكياء والأغبياء

2022/06/08 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ‭ ‬ما‭ ‬اضيق‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حين‭ ‬تنحسر‭ ‬كل‭ ‬الهموم‭ ‬والاحلام‭ ‬فيما‭ ‬توافق‭ ‬عليه‭ ‬السياسيون‭ ‬او‭ ‬اختلفوا،‭ ‬وما‭ ‬أصغر‭ ‬اسم‭ ‬العراق‭ ‬حين‭ ‬يقرنه‭ ‬بعض‭ ‬الموهومين‭ ‬باسم‭ ‬حزبه‭ ‬أو‭ ‬زعيمه‭ ‬أو‭ ‬طائفته‭ ‬أو‭ ‬خرافاته‭.‬ ما‭ ‬أكبر‭ ‬اسم‭ ‬العراق،‭ ‬حين‭ ‬تتجلى‭ ‬مواهب‭ ‬أبنائه‭ ‬من‭ ‬المبدعين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬يجولون‭ ‬العالم‭ ‬ويقيمون‭ ‬في‭ ‬ابرز‭ ‬عواصمه‭ ‬حاملين‭ […]

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