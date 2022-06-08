القائد‭ ‬الجديد‭ ‬لحلف‭ ‬الناتو‭ ‬في‭ ‬العراق‭: ‬سنستمر‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬قواتكم

2022/06/08 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتصالات‭ ‬امريكية‭ ‬لمنع‭ ‬هجوم‭ ‬تركي‭ ‬وشيك‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ ‭ ‬بغداد‭ – ‬واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ بحث‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬مع‭ ‬القائد‭ ‬الجديد‭ ‬لبعثة‭ ‬حلف‭ ‬‮«‬الناتو‮»‬‭ ‬للاستشارة‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الجنرال‭ ‬جيوفاني‭ ‬إيانوتشي،‭ ‬عمل‭ ‬البعثة‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬لتطويرها‭.‬ وأشار‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الكاظمي‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬حلف‭ ‬الناتو‭ […]

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