2022/06/08 | 23:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتصالات امريكية لمنع هجوم تركي وشيك في سوريا بغداد – واشنطن- الزمان بحث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مع القائد الجديد لبعثة حلف «الناتو» للاستشارة والتدريب في العراق الجنرال جيوفاني إيانوتشي، عمل البعثة والسبل الكفيلة لتطويرها. وأشار بيان صدر عن مكتبه، إلى أن «الكاظمي أكد على أهمية تعزيز التعاون مع حلف الناتو […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القائد الجديد لحلف الناتو في العراق: سنستمر في تدريب قواتكم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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