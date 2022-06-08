توجيه الاتهام لأميركي خطط لقتل قاض في المحكمة العليا 

2022/06/08 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وُجه الاتهام، الأربعاء، إلى شاب أميركي بالتخطيط للقتل، بعدما أوقف مدججا بالأسلحة قرب منزل قاض محافظ عضو في المحكمة العليا الأميركية كان يعتزم قتله والانتحار بعد ذلك.

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