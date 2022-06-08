2022/06/08 | 23:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقد المنتخب الوطني بكرة الصالات، حكم مباراة العراق والسعودية في بطولة غرب آسيا.وقال المنسق الإعلامي للمنتخب عدي صبار لـ”ايرث نيوز” إن “الحكم مباراة السعودية ذبح منتخبنا من الوريد وأقصانا من بطولة غرب آسيا، منذ الثواني الأولى، بانت ملامح حقده الدفين، واتضحت نواياه الخبيثة، التي وظفها في احتساب أخطاء غير صحيحة واشهار بطاقات […]

ظهرت المقالة منتخب الصالات: حكم مباراة السعودية ذبحنا من الوريد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الصالات: حكم مباراة السعودية ذبحنا من الوريد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الصالات: حكم مباراة السعودية ذبحنا من الوريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).