التعادل السلبي يخيم على لقاء عندليب الفرات والنوارس

2022/06/08 | 23:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حسم التعادل السلبي من دون اهداف، نتيجة مباراة نفط الوسط والزوراء الدوري الممتاز بكرة القدم.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً والتقى الفريقان على ملعب النجف الدولي لحساب مواجهات الاسبوع الـ35 من المسابقة.وبهذا التعادل حافظ نفط الوسط على المركز الرابع برصيد 63 نقطة.وبقي الزوراء في المركز الخامس […]

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