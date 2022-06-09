رئيس إيران لبوتين: مستعدون لدعم الحل السياسي لوقف حرب أوكرانيا

2022/06/08 | 23:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم الأربعاء، إن بلاده "على استعداد لتسخير طاقاتها من أجل دعم الحل السياسي لوقف الحرب الراهنة في أوكرانيا".

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