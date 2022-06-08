"لا يمكن تحديد الموقع المستهدف".. البنتاغون يؤكد وقوع اعتداء بمسيرة قرب أربيل

2022/06/08 | 23:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية لـ "الحرة"، الأربعاء، "حصول اعتداء بمسيرة قرب أربيل، ولكن لا يمكننا تأكيد الموقع المستهدف أو الضرر الذي تسببت فيه".

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