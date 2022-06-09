روبوت حكم الخط جاهز لمونديال قطر

2022/06/09 | 00:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد تقرير صحفي اليوم الأربعاء بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيحدد في اجتماع الدوحة يوم الاثنين المقبل، قراره تجاه اعتماد تكنولوجيا “روبوت رجل الخط” في مباريات كأس العالم 2022.وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن “الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أتم استعداداته لتجربة تقنية جديدة في كأس العالم المقبل، في ضوء مساعي السويسري […]

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