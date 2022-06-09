الكاظمي لبارزاني: الحكومة ترفض كل أشكال ترهيب المواطنين

2022/06/09 | 00:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الحكومة ترفض كل أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني، بشأن الاعتداء بطائرة مسيرة على أربيل".وقال الكاظمي، بحسب البيان، أن "الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل، مساء اليوم الأربعاء، بطائرة مسيرة، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة"، مبينا أن "الحكومة ترفض كل أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة، والحكومة العراقية ماضية بالتعاون مع حكومة الإقليم في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار".من جانبه، أكد مسرور بارزاني، على أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن.وذكر البيان، ان " الاتصال شهد التأكيد على أن الاعتداء محاولة لضرب التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل، وخلط الأوراق ونشر الفوضى".

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