رئيس الجمهورية: الاعتداء الذي تعرضت له أربيل عمل اجرامي مدان

2022/06/09 | 00:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل عمل اجرامي مُدان.وقال صالح في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل عمل اجرامي مُدان ومستنكر يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين". وأضاف، أنه "يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى وتقويض الامن والاستقرار، ولابد من توحيد الصف الوطني وترسيخ مرجعية الدولة واجهزتها الامنية ضد الخارجين عن القانون".

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