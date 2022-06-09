الكاظمي عن هجوم أربيل: يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى

2022/06/09 | 00:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل ، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى.وقال الكاظمي خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني عقب الهجوم بحسب بيان ورد لايرث نيوز، أن “أن الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل، مساء اليوم […]

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