إسبانيا ترد على تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة والتعاون

2022/06/09 | 00:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت إسبانيا، يوم الأربعاء، عن "أسفها" لقرار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تعليق معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين.

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