2022/06/09 | 01:15 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: r3RG7INkx34
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خبير عسكري: قصف أربيل بالمسيرات رسالة سياسية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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