السعودية تعلق على قرار لوكالة الطاقة الذرية ينتقد إيران

2022/06/09 | 01:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأربعاء، عن "ترحيبها" بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يشدد على وجوب امتثال إيران لالتزاماتها في اتفاق الضمانات وضرورة تعاونها مع الوكالة لحل كافة الإشكاليات.

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