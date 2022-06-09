"يونامي" تدين استهداف أربيل بطائرة مسيرة مفخخة

2022/06/09 | 01:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، استهداف مدينة أربيل بطائرة مسيرة مفخخة.وقالت (يونامي) في تغريدة لها على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "طائرة مسيرة مفخخة ضربت طريق أربيل - بيرمام وأدت إلى وقوع إصابات وأضرار في صفوف المدنيين.عملٌ طائش آخر". وأضافت، "كما قلنا سابقاً، العراق ليس بحاجة الى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماءً"، لافتة الى ان "تأكيد سلطة الدولة أمر أساسي".وتابعت، " إذا كان الجناة معروفين، ينبغي تشخيصهم ومحاسبتهم".

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