خشان لـ “إيرث نيوز”: المثنى لن تستفد من الدعم الطارئ.. قانون سيشرع أبواب الفساد!

2022/06/09 | 01:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب المستقل باسم خشان اليوم الخميس، إن قانون “الدعم الطارئ” لن يخدم محافظة المثنى، وسيشرع أبواب الفساد.وقال خشان في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “قانون الدعم الطارئ لا يتضمن أي فائدة حقيقية، والتخصيصات التي وضعها لتنمية الاقاليم هي ذات المشاريع التي كانت موجودة في خطة التنمية ولم ترى النور”.وأضاف أن […]

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قانون سيشرع أبواب الفساد! أولاً على ايرث نيوز.

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