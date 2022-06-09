الطواحين الهولندية تُسقط ويلز في دوري الأمم الأوروبية

2022/06/09 | 02:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعواصل المنتخب الهولندي مسار الفوز في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عندما أسقط الأربعاء مضيفه الويلزي 2-1 في اللحظات الأخيرة من المباراة على "كارديف سيتي"، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.وتأتي هذه الخسارة لمنتخب ويلز بعد ثلاثة أيام من تأهله التاريخي إلى كأس العالم 2022 في قطر، فيما كان رجال المدرّب لويس فان غال في نشوة متواصلة بعد الرباعية القاسية في مرمى بلجيكا في الجولة الأولى.وافتتح المنتخب البرتقالي التسجيل في الدقيقة 50 من المباراة عن طريق لاعب أتالانتا الإيطالي تون كوبماينرز بتسديدة قوية منخفضة من مشارف منطقة الجزاء، عجز الحارس الويلزي الذي دخل بديلاً أدام ديفيس عن صدها.

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