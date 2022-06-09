البيت الأبيض يحذر من إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية

2022/06/09 | 02:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان من إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية، مؤكدأ أن الولايات المتحدة سترد بقوة.وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نراقب عن كثب احتمال إجراء تجربة نووية.وسنرد عليها بشكل حاسم".وحاولت الولايات المتحدة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية عن طريق مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لكن روسيا والصين حالت دون تمرير مشروع القرار.

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