إسرائيل عن قرار وكالة الطاقة الذرية ضد إيران: إشارة تحذير

2022/06/09 | 02:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الأربعاء، إن قرار مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انتقد إيران، يشكل "إشارة تحذير واضحة بالنسبة لطهران".

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