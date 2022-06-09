2022/06/09 | 03:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ukaU12qBVD0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في الديوانية.. توعية بأهمية دور المرأة في المناصب القيادية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في الديوانية.. توعية بأهمية دور المرأة في المناصب القيادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).