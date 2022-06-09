فيديو.. مصممة أزياء وإعلامية أوكرانيتان تتطوعان في الإنقاذ والإسعاف

2022/06/09 | 03:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركت مصممة أزياء وإعلامية أوكرانيتين، عملهما اليومي للتطوع في أوكرانيا والانضمام إلى جهود الإنقاذ والإسعاف، بينما ترزح بلادهم تحت قصف القوات الروسية.

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