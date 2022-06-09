"حماية أطفالنا".. مجلس النواب الأميركي يقر تشريعا يتعلق بامتلاك الأسلحة

2022/06/09 | 03:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، حزمة من التشريعات الخاصة بقضية امتلاك الأسلحة تحت مشروع قانون "حماية أطفالنا".

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