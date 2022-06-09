خامنئي: السعودية ملزمة بتوفير الأمن للحجاج الإيرانيين.. ومكة للناس كلهم

2022/06/09 | 04:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الأربعاء، الحكومة السعودية بأن "توفر الأمن لكل زوار العالم الإسلامي وأمن الزوار الإيرانيين خاصة، فهم ملزمون ذلك"، وقال: "إنهم ملزمون بالحفاظ على هذا الأمن وألا يدعوا لفجائع الماضي أن تتكرر".

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