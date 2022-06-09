بايدن في افتتاح قمة الأميركيتين: الديموقراطية مكوّن أساسي لدولنا

2022/06/09 | 05:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، إن "الديمقراطية أساس أي تقدم وازدهار" مشيرا إلى أنها "مكوّن أساسي" لدولنا، في القمة التاسعة للأميركيين، التي شارك في افتتاحها رفقة السيدة الأولى، جيل بايدن.

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